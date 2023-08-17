【澳門旅遊】澳門7月入境旅客按月增25%至276萬人次、按年增282倍　來自香港旅客有幾多？

▲ 【澳門旅遊】澳門7月入境旅客按月增25%至276萬人次、按年增282倍 來自香港旅客逾66萬人次

澳門統計暨普查局資料顯示，今年7月入境旅客共275.95萬人次，按月增加24.9%；按年升281.8倍，主要是旅客增加及去年7月基數較低所致。留宿旅客按年升556.1倍至143.2萬人次，不過夜旅客升183.7倍至132.8萬人次。旅客平均逗留時間為1.3日；留宿旅客的平均逗留時間2.3日，不過夜旅客則逗留0.3日。

7月旅客平均逗留時間為1.3日

按客源分析，內地旅客按年增加259.9倍至191萬人次，其中個人遊旅客有108.7萬人次；大灣區珠三角九市旅客共86.6萬人次，當中珠海市20.4萬人次，廣州市旅客19.4萬人次，分別佔23.6%及22.4%。香港及台灣地區旅客分別有66.1萬人次及逾5.8萬人次。

今年首7個月入境旅客共144.05萬人次，按年增加3.1倍；留宿旅客升4.8倍至750萬人次，不過夜旅客升2.2倍至690.6萬人次。旅客平均逗留1.3日；不過夜旅客的平均逗留0.3日，留宿旅客逗留2.3日。

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編輯：陳韻妍