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【澳門旅遊】澳門7月入境旅客按月增25%至276萬人次、按年增282倍　來自香港旅客有幾多？

宏觀解讀 17:37 2023/08/17

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【澳門旅遊】澳門7月入境旅客按月增25%至276萬人次、按年增282倍　來自香港旅客逾66萬人次

澳門統計暨普查局資料顯示，今年7月入境旅客共275.95萬人次，按月增加24.9%；按年升281.8倍，主要是旅客增加及去年7月基數較低所致。留宿旅客按年升556.1倍至143.2萬人次，不過夜旅客升183.7倍至132.8萬人次。旅客平均逗留時間為1.3日；留宿旅客的平均逗留時間2.3日，不過夜旅客則逗留0.3日。

7月旅客平均逗留時間為1.3日

按客源分析，內地旅客按年增加259.9倍至191萬人次，其中個人遊旅客有108.7萬人次；大灣區珠三角九市旅客共86.6萬人次，當中珠海市20.4萬人次，廣州市旅客19.4萬人次，分別佔23.6%及22.4%。香港及台灣地區旅客分別有66.1萬人次及逾5.8萬人次。

今年首7個月入境旅客共144.05萬人次，按年增加3.1倍；留宿旅客升4.8倍至750萬人次，不過夜旅客升2.2倍至690.6萬人次。旅客平均逗留1.3日；不過夜旅客的平均逗留0.3日，留宿旅客逗留2.3日。

相關文章：【美國禁令】拜登簽行政命令　限制風投等對中國、香港、澳門高科技投資　中方：堅決維護自身權益

相關文章：【澳門旅遊】澳門6月份入境旅客按年增4.8倍至近221萬人次　香港旅客大增14.5倍至近60萬人次

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編輯：陳韻妍

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