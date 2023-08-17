【限時優惠】PS5減價　$3,990即可入手光碟版主機

Sony突發宣布推出PS5限時優惠！由明（18日）起至8月31日，原價$4,380的PS5光碟版主機，將以優惠價$3,990出售。而且也同步為PS5與PS4共8款遊戲提供優惠價。

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Sony在官方Facebook表示，推出8月限定優惠，而且也是PS5主機在Sony店內首次減價，優惠期限時兩週。其中PS5光碟版主機就售$3,990；PS5主機 - FINAL FANTASY XVI套裝、 God of War Ragnarök套裝及Two DualSense Wireless Controllers套裝，則由$4,880減至$4,490。

另外，PS5遊戲也同樣設有優惠價：

《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》原價$398》優惠價$158

《Demon's Souls》原價$568》優惠價$238

《Ratchet & Clank: Rift Apart》原價$568》優惠價$238

《God of War Ragnarök》原價$568》優惠價$398

《Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT》原價$568》優惠價$238

《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》原價$398》優惠價$158

《Horizon Forbidden West™》原價$568》優惠價$308

《Gran Turismo 7》原價$568》優惠價$398

《UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection》原價$398》優惠價$158

《Forspoken》原價$568》優惠價$288

消息公布後，有網民表示：「機會黎喇，飛雲！」；亦有網民認為：「即係新版就出！」、「清庫存，pro要來了」。到底Sony是次減價，是否真的為年末推出的新型主機做準備，就要再看看Sony下一步動作了！

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責任編輯：曾曉汶

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