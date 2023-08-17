  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限時優惠】PS5減價　$3,990即可入手光碟版主機

科技 18:14 2023/08/17

分享：

分享：

Sony突發宣布推出PS5限時優惠！由明（18日）起至8月31日，原價$4,380的PS5光碟版主機，將以優惠價$3,990出售。而且也同步為PS5與PS4共8款遊戲提供優惠價。

【Netflix遊戲】Netflix擴大遊戲串流服務　開展電視、電腦版測試

【Web3】數碼港擴Web3生態圈　初創開發元宇宙平台增應用　提升行業認知度

Sony在官方Facebook表示，推出8月限定優惠，而且也是PS5主機在Sony店內首次減價，優惠期限時兩週。其中PS5光碟版主機就售$3,990；PS5主機 - FINAL FANTASY XVI套裝、 God of War Ragnarök套裝及Two DualSense Wireless Controllers套裝，則由$4,880減至$4,490。

另外，PS5遊戲也同樣設有優惠價：

  • 《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》原價$398》優惠價$158
  • 《Demon's Souls》原價$568》優惠價$238 
  • 《Ratchet & Clank: Rift Apart》原價$568》優惠價$238 
  • 《God of War Ragnarök》原價$568》優惠價$398
  • 《Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT》原價$568》優惠價$238 
  • 《DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT》原價$398》優惠價$158
  • 《Horizon Forbidden West™》原價$568》優惠價$308
  • 《Gran Turismo 7》原價$568》優惠價$398
  • 《UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection》原價$398》優惠價$158
  • 《Forspoken》原價$568》優惠價$288

消息公布後，有網民表示：「機會黎喇，飛雲！」；亦有網民認為：「即係新版就出！」、「清庫存，pro要來了」。到底Sony是次減價，是否真的為年末推出的新型主機做準備，就要再看看Sony下一步動作了！

【機迷熱話】Sony官方預告進一步開放PS5新功能　支援杜比全景聲+SSD容量增至8TB

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Netflix手遊】遊戲手掣App登場　‍‍惟Netflix未解鎖功能
2023/08/10
【Netflix手遊】遊戲手掣App登場　‍‍惟Netflix未解鎖功能
【加密市場】GameStop 11月終止NFT錢包服務　稱加密貨幣監管仍存不確定性
2023/08/07
【加密市場】GameStop 11月終止NFT錢包服務　稱加密貨幣監管仍存不確定性
【機迷福音】《GTA5》新模組採AI技術　讓玩家與NPC實時對話
2023/08/03
【機迷福音】《GTA5》新模組採AI技術　讓玩家與NPC實時對話
【機迷福音】微軟售Xbox遊戲手掣替換零件　替玩家節省開支
2023/08/02
【機迷福音】微軟售Xbox遊戲手掣替換零件　替玩家節省開支

你可能感興趣

【Netflix手遊】遊戲手掣App登場　‍‍惟Netflix未解鎖功能
15:23 2023/08/10
【Netflix手遊】遊戲手掣App登場　‍‍惟Netflix未解鎖功能
【加密市場】GameStop 11月終止NFT錢包服務　稱加密貨幣監管仍存不確定性
12:15 2023/08/07
【加密市場】GameStop 11月終止NFT錢包服務　稱加密貨幣監管仍存不確定性
【機迷福音】《GTA5》新模組採AI技術　讓玩家與NPC實時對話
18:00 2023/08/03
【機迷福音】《GTA5》新模組採AI技術　讓玩家與NPC實時對話
電玩手遊 著數優惠 移動裝置 科技產品 網絡熱話 Sony

下一篇文章

【得罪方丈】美教授批評Elon Musk　X賬號被禁逾2周
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【微軟VPN】Microsoft Edge內置VPN　每月免費流量提升至5GB
【微軟VPN】Microsoft Edge內置VPN　每月免費流量提升至5GB
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款