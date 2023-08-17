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泰國包裝米9月起加價 印度禁令波及市場供應

環球經濟金融 17:19 2023/08/17

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氣候問題加上印度出口禁令等因素影響，泰國大米市場供應近日陷入混亂。泰國米商宣布下月起，包裝大米價格加價至每公斤20泰銖。

普京擬強制出口商兌換外匯收入 助俄羅斯盧布止跌勢 【下一頁】

泰國大米包裝商協會主席榮育（Yongyut Phurkmahadamrong）宣布，由於生產成本增加，9月起包裝大米會加價3泰銖（約0.66港元），至每公斤20泰銖（約4.4港元），升幅約為17.6%。

他承認包裝大米加價將影響大多數消費者，但強調業界有必要調整米價。

泰國國內米價上升，泰媒PBS調查當地幾個市場後，發現每包重量介乎40至45公斤的大米，已加價80至90泰銖（約17.6至19.8港元）。

泰國國內精米價格上周飆升近兩成至每噸2.1萬泰銖（約4,630港元），高於數周前每噸1.7萬泰銖（約3,748港元）的水平。

俄羅斯盧布跌至近17個月低位 普京顧問歸咎貨幣寬鬆政策 【下一頁】

全球米價近日飆升至過去11年以來新高，泰國碎米率為5%的基準白米出口價格升5%，達到每噸610美元（約4,758港元）。

泰國為全球第二大大米出口國，通常每年生產2,000萬噸精米，國內供應及出口量分別各佔一半。據悉，泰國政府暫無計劃限制大米出口。

日媒引述泰國大米出口商協會名譽主席 Chookiat Ophaswongse指，泰國每年都有大米盈餘，從未出現供應緊張情況。

但他指泰國大米市場今年變得混亂，出口商無法提供任何報價，憂慮大米價格波動而無法確定供應情況。

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責任編輯：鄭錦玲

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