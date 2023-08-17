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【港交所人事】港交所上市發行人監管主管簡嘉穎年底退休　嚴玉瑜9月加入接棒

股市 17:05 2023/08/17

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【港交所人事】港交所上市發行人監管主管簡嘉穎年底退休　嚴玉瑜9月加入接棒

港交所 （00388） 宣布任命嚴玉瑜為董事總經理兼上市科上市發行人監管主管，嚴玉瑜將9月1日加入港交所，明年正式上任該職務，接替在集團服務了 27 年並即將退休的簡嘉穎，簡嘉穎將於年底離任。

港交所表示，嚴玉瑜將領導團隊負責香港2,600多家上市發行人的前線監管工作，協助發行人了解和遵守《上市規則》，並與發行人的董事及高級管理人員合作。她將向香港交易所上市主管伍潔鏇匯報。

伍潔鏇表示，簡嘉穎在過去近30年一直是上市科非常重要的一員，她在最近17年負責領導上市發行人監管部，表現優異，協助提升市場和上市機制的質素，同時推動創新以提高上市監管工作的效率。

嚴玉瑜加入港交所前，曾在Rothschild & Co工作近28年，離職前為環球諮詢團隊的董事總經理，亦曾出任該行的董事、營運總監及合規主管等職務。嚴玉瑜2015年至21年間出任上市委員會成員，並曾任副主席。

嚴玉瑜擁有倫敦帝國學院數學及工商管理學學士學位，並獲特許金融分析師資格。

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 伍潔鏇 香港交易及結算所有限公司
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