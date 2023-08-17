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【業績速報】聯想首財季純利跌66%至1.77億美元 未來3年追加10億美元投資AI

股樓投資 17:22 2023/08/17

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聯想集團（00992）公布，截至今年6月底止首財季業績，純利1.77億元（美元，下同），按年下跌65.8%；營業額129億元，按年跌23.9%，扣除滙率影響則下跌22%；非香港財務報告準則下純利1.91億元，跌跌65.7%。

聯想股價周四（17日）收報7.67元，下跌3%，盤中最多曾跌6%至7.43元，成交額6.4億元。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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按業務分布，智能設備業務收入按年跌28%至102.6億元，因全行業罕有地一起清理庫存帶來了競爭壓力；基礎設施方案業務受行業整體需求調整影響，收入按年下降8%至19億元；方案服務業務繼續受惠於快速增長的「新IT」需求，季內收入按年升18%至17億元，儘管硬件銷售疲弱，支持服務收入仍增長9%；運維服務及項目與解決方案服務受惠於強勁需求，收入分別增長54%及9%。

集團表示，未來三年將進一步投入10億美元，用於加速部署AI技術和應用，包括開發AI設備、AI基礎設施，以及將AIGC等生成式AI技術嵌入到垂直行業的解決方案中，協助客戶實現生產力全面提升。

【延伸閱讀】【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁

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記者：李兆明

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