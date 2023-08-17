【死亡後事】衞生署器官捐贈宣傳車到訪全港各區 本港逾2,000名器官衰竭病者急需器官移植

衞生署推出器官捐贈宣傳車，宣傳車將在全港不同地點停留，即日起持續至11月13日，旨在鼓勵市民了解器官捐贈資訊並即場在中央器官捐贈登記名冊上登記。醫務衞生局局長盧寵茂和衞生署署長林文健視察灣仔軒尼詩道的宣傳車。

衞非署指出，香港有逾2,000名器官衰竭患者急需器官移植，如果無法獲得合適的器官，他們就只能依賴儀器和藥物延續生命，許多患者因為等不到合適的器官而不幸過世。衞生署呼籲市民積極支持器官捐贈，為病患和其家屬帶來希望。盧寵茂表示，生命是無價的，器官捐贈是一種無私的大愛行為，可以挽救生命。中央器官捐贈登記名冊建立在自主自願的原則基礎上，是捐贈者向家人和醫護人員清楚表達離世後捐贈器官意願的有效途徑，也代表社會對器官捐贈文化的支持和對病人的希望，具有重大的意義。

衞生署進一步指出，香港的遺體器官捐贈一直採用自願捐贈模式。即使捐贈者在生前已表明願意捐贈器官，器官捐贈聯絡主任也會徵求捐贈者家屬的同意。如果家屬反對，則不會進行器官移植手術。因此，捐贈者向家人表明其捐贈意願非常重要。

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責任編輯：陳玉蓮