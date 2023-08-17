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【得罪方丈】美教授批評Elon Musk　X賬號被禁逾2周

科技 17:13 2023/08/17

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世界首富馬斯克（Elon Musk）收購Twitter（現稱X）後，就惹出不少是非。如近日就與美國紐約大學營銷學教授、作家兼演說家Scott Galloway發生爭執後，Elon Musk化身「方丈」，將Galloway的X帳號停用。

【Tesla動向】Tesla擬建自家數據中心　或向X提供用戶數據存取服務

【Twitter改名爭議】Twitter改名「X」　再遭Microsoft Edge判為風險服務

據BusinessInsider報道指，Galloway於上月27日在X上，評論路透社一項關於Tesla成立了一個秘密團隊來壓制用戶對Tesla行駛里程的投訴文章，並批評Elon Musk的做法。其後Galloway表示，Elon Musk和他的一位共同朋友作出聯繫，並表示Elon Musk覺得遭受到Galloway「不公平攻擊」，希望能與他會面，但Galloway拒絕。

不到兩天後，Galloway擁有50萬追隨者的X帳戶就被封鎖，截止現時已約17天。Galloway其後轉戰Meta旗下的Threads，繼續批評Elon Musk的做法。

【Tesla爭議】被指收取過度報酬　Tesla董事會提和解退回獎勵及現金

責任編輯：曾曉汶

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