Coinbase與SEC訴訟勝出 獲准賣加密貨幣期貨給美零售客

Coinbase Global（COIN）周三（16日）表示，它已獲准向美國零售客戶提供加密貨幣期貨，在與美國證券交易委員會（SEC）的訴訟鬥爭中取得了監管方面的重大勝利。這將允許 Coinbase 直接向符合條件的美國客戶提供比特幣和以太幣期貨。到目前為止，只有其機構客戶才能交易此類產品。

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Coinbase 表示：「這是一個重要的里程碑，再次證明了我們對規範、合規經營的承諾。」它曾公開批評美國證券交易委員會（SEC），而後者則在今年六月的一起訴訟中指控Coinbase非法經營，沒有註冊交易所。NFA的批准是在Coinbase提交申請近兩年後才獲得的，這將使其能夠拓展一個在很大程度上尚未開發的市場。

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首席執行官阿姆斯特朗（Brian Armstrong）也曾表示，由於監管環境惡劣，更多的美國加密公司可能會轉移到海外，而美國證券交易委員會主席根斯勒（Gary Gensler）執法先行的做法可能會扼殺行業創新。

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記者：張瑋婷