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【ESG】今年10隻ESG新基金闖關成功 品種多元化

Hot Talk 16:38 2023/08/17

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今年10隻ESG新基金獲批

再有兩隻ESG（環境、社會及管冶）新基金成功闖關，包括宏利 （00945） 環球基金旗下環球氣候行動基金，以及施羅德環球基金系列環球能源轉型股票，今年共約有10隻綠色產品獲證監會亮綠燈放行。

綜觀首7個月新登場的ESG產品，品種多元化，分別為：富蘭克林鄧普頓基金系列旗下FTGF凱利美國股票可持續發展領先基金、惠理 （00806） 首隻ESG基金、惠理亞洲食品及營養產業基金，恒生 （00011） 旗下恒指A股通低碳指數ETF（03038、人民幣櫃枱：83038），中銀香港 （02388） 大灣區氣候轉型ETF（03129、人民幣櫃枱：83129）、大成中國可持續發展股票基金、貝萊德可持續亞洲債券、具萊德系統分析環球可持續入息及增長基金 、以及首隻ESG強積金（MPF）、永明強積金環球低碳指數基金。

宏利擁3隻ESG零售基金

此外，宏利至今已有3隻ESG零售基金，除了上述環球氣候行動基金外，還有可持續亞洲債券及可持續亞洲股票產品。

與此同時，作為MPF一哥，快將新添兩新成員，因宏利於6月初宣布，將宏利環球精選（強積金）計劃旗下的兩隻成份基金變更，成為ESG主題的產品，將更名為「宏利MPF可持續亞太債券基金」及「宏利MPF恒指ESG基金」，基金的投資目標、政策及投資均衡性將相應變更；這亦反映該集團在業界的持續領導地位，以及推動企業參與ESG的決心，同時惠及強積金成員。

宏利回應本報查詢指，上述兩隻MPF基金擬於10月3日變更。

那邊廂，施羅德在市面的ESG基金已增至10隻，計及新鮮出爐的環球能源轉型股票。至於論及最多ESG零售產品，安聯以17隻居首，緊接其後是具萊德的16隻，法巴以14隻排第3，富達也有13隻，瑞銀以11隻躋身5甲列。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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