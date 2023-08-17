【香港經濟】香港5月至7月失業率跌至2.8%、為逾4年低　港府上修去年底勞動人口5.6萬

▲ 【香港經濟】本港5月至7月失業率下跌0.1個百分點至2.8% 消費及旅遊相關行業失業率回落至3.7%

政府統計處公布，5月至7月經季節性調整的失業率為2.8%，較上月公布失業率跌0.1百分點，創2019年6月以來最低。期內，香港就業不足率維持在1.1%，勞動人口則升1.73萬至381.97萬人，較2019年6月時少17.42萬人。

5月至7月 表現 按月變化 季節性調整失業率 2.8% -0.1百分點 就業不足率 1.1% 不變 總就業人數 3,708,000 +19,200 失業人數（不經季節性調整） 111,700 -1,900 總勞動人口 3,819,700 +17,300

隨統計處最新修訂去年底人口統計數據，統計處最新亦修訂去年底就業數據，2022年10月至12月間香港總勞動人口為384.73萬人，較年初公布的379.13萬人，多出5.6萬人。以修訂後數據計，2022年底香港勞動人口較最新公布7月數據更高。

同期經季節性調整的失業率為3.5%，年初公布相同。

勞福局：未來數月勞工市場進一步改善

勞工及福利局局長孫玉菡指，隨着經濟復蘇，勞工市場在未來數月應會進一步改善。

與4月至6月比較，5月至7月期間大多數主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中餐飲服務活動業、運輸業、資訊及通訊業，以及地產業有相對明顯的跌幅。

按行業分析，5月至7月與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率較4月至6月下跌0.3個百分點至3.7%。其中，零售業和住宿服務業的失業率均下跌0.2個百分點，分別至3.3%和2.8%，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業的失業率亦下跌，尤其是運輸業、資訊及通訊業，以及地產業。

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編輯：陳韻妍