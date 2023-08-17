PayPal禁英國客買加密貨幣 預計將在2024 年初重新啟動

支付巨頭PayPal（PYPL）將從10月起停止允許英國客戶通過其平台購買加密貨幣，因為要遵守英國金融監管機構有關加密貨幣促銷的新規定。規定限制了向英國消費者宣傳加密貨幣的方式，包括要求加密貨幣公司發布風險警告，取消「推薦朋友」獎勵。

PayPal 在周二發給客戶的一封電子郵件中表示，從10月1日起，PayPal 將「暫時停止」客戶在其平台上購買加密貨幣的功能，因為其要滿足10月8日生效的新規定，預計將在「2024 年初」重新啟動。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

PayPal在郵件中告訴客戶：「PayPal一直與世界各地的監管機構密切合作，以遵守我們運營所在市場的適用規則和法規」，表示客戶可以「隨時」持有和出售他們的加密貨幣。

本月早些時候，PayPal 宣布推出美元穩定幣，一種旨在通過與穩定資產掛鉤來保持價格恆定的加密貨幣，從而提振了其股價。

【異動股】 傳歐舒丹大股東提出私有化計劃 再轉往歐洲重新上市 股價炒高近9%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映﹕【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧