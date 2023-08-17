德州要求EV車採用Tesla充電技術 其他州份或跟上計劃

美國德州周三（16日）批准了一項計劃，要求企業在電動汽車（EV）充電站中採用Tesla（TSLA）的技術，這樣才有資格獲得聯邦基金的資助。德州是美國高速公路電氣化項目50億美元的最大受益者，該州的決定受到其他州的密切關注。另外，《路透社》在六月曾報導稱，華盛頓州也考慮推出和德州類似的計劃，而肯塔基州已經強制實施。

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曾有充電公司致信德州交通委員會，反對第一輪資金中的這一要求，並對Tesla連接器的供應鏈和認證表示擔憂，又稱這將給電動汽車充電器的成功部署帶來風險。這迫使德州在試圖了解北美充電標準（NACS）及其影響時，兩次推遲了對計劃的投票，最終委員會在周三一致投票通過了此計劃。值得留意的是，Ford福特（F）和General Motors通用汽車（GM）宣布計劃採用Tesla的NACS，這引起了業界震動，並促使許多汽車製造商和充電公司開始採用該技術。

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聯邦規定要求企業至少提供競爭對手的聯合充電系統（CCS），這是拜登政府傾向採用的美國標準，也是獲得資金的最低條件。但各州可以在 CCS 的基礎上增加自己的要求，然後再在地方一級分配聯邦資金。隨著某些州開始發放聯邦資金，Tesla的努力正面臨考驗。它在賓夕法尼亞州周一（14日）公佈的第一輪融資中贏得了一系列項目，但上個月在俄州卻一個項目也沒有。

佛州是另一個主要的資金接受方，該州最近修改了計劃，表示將在標準機構國際汽車工程師學會（SAE International）正式認可 NACS 技術一年後強制實施。

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記者：張瑋婷