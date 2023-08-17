【恒大危機】恒大虧損幾千億、高層照收幾千萬人工　恒大辯稱：大多為無法兌現期權　月薪已降至1萬

▲ 【恒大危機】恒大反駁部分高管年薪甚高問題 稱大多為無法兌現期權

恒大 （03333） 部分高管年薪過千萬，惹起市場熱議。恒大回應稱，這為誤讀，又以恒大前總裁夏海鈞的薪資為例，年報顯示其2022年薪資為2123萬元（人民幣‧下同），包括薪資0.7萬元、獨董袍金13.4萬元和期權收入2108萬元（無法兌現）。

內媒報道，恒大回應稱，按照香港財務會計規則，即便期權無法兌現，也需要按照期權發放時的評估價值分攤計入薪金，所以年報所示薪金並非高管真實收入。

據悉，自2021年下半年暴雷以來，恒大便啟動了機構精簡、人員優化和大幅降薪的工作，其中總部部門從31個精簡至11個，總部管理人員從2176人精簡至617人，總裁和常務副總裁級別月薪降至1萬元。

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編輯：姚卓然