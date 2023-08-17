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【港元定存】港元半年定存年息較兩年期高3.9厘 大戶捨長取短反多賺近79萬元

Hot Talk 16:06 2023/08/17

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不少港元短存息高於長期定存。

焦點港銀不同存期年息比較

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其他港銀不同存期年息比較

港銀年息（厘）起存額（元）備註
創興4.35（3個月）、4.15（半年）、3.55（1年）、0.25（兩年）50萬元網上或流動理財雲利率，上限5000萬元
南商4.30（3個月）、4.15（半年）、4.00（1年）100萬指定理財戶及新資金，至8月30日
工銀亞洲4.30（3個月）、4.20（6個月）、4.00（1年）300萬元指定理財戶，手機或網上銀行開立
富融*4.20（半年）、3.00（1年）1元虛擬銀行
平安壹賬通*4.20（3個月、4個月及半年）、3.40（9個月及1年）100元8月2日新推，適用於PAOB新舊客戶，虛擬銀行
天星*4.20（3個月）、3.10（半年、9個月及1年）1000元8月16日加3個月1.1厘，虛擬銀行
集友4.20（3個月及半年）、3.80（1年）100萬元個人客戶以新舊資金，上限1000萬，分行或網上渠道開立
恒生4.10（3個月）、3.50（半年）、3.10（1年）1萬元指定理財戶及合資格新資金結餘
交銀香港4.00（半年）、3.65（1年）2萬元指定電子渠道開立
上商3.88（3個月）、3.68（半年）、3.48（1年）10008月1日加0.1厘，網上或流動銀行優惠，先到先得
渣打3.80（半年）、3.40（1年）1萬元7月24日加半年期0.4厘，新資金，網上優惠
花旗3.20（半年）、3.17（1年）不設最低存款手機或網上銀行開立，至8月26日
*虛擬銀行
註：最終條款以銀行公布為準，截至8月17日

銀債167億元退款明天（8月18日）解凍，老友記毋須呆等銀行出長者iBond優惠，因近期港元定期存款的加息戰升級，市面高息選擇甚多，相信業界力搶避險熱錢，畢竟港股不斷尋底，恒指今天（17日）一度失守萬八點。

本周的主戰場在3個月，突湧現3個5厘或以上存息，包括創興昨（16日）搶全新大額資金，新推3個月享5厘；大新 （02356） 累加全新VlP客戶相同存期0.4厘，新息率至5.1厘，起始金額為100萬元；花旗一周兩連減手機或網上銀行3個月年息，但勁升高端客同期年息0.8厘至5.2厘，開戶須800萬元資產值，以及持有7.8萬元的指定投資產品。

傳統銀行主力加較短存，同樣，小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）昨追趕4厘息陣營，大幅上調3個月年息1.1厘至4.2厘，遠高於半年及1年年息的3.1厘，致令短息高於長息的倒掛現象。

專家料美明年開始減息 港息跟隨向下

專家指，市料明年聯儲局開始減息，按理港息將隨美息向下，業界顧慮到資金成本壓力，鮮會以較高息鎖定長期定存，遂主攻中短期存款。

若只計門檻等附帶條款相同的定存，惟不包括1個月或以下的較短存，現時約有18間業界的定存息出現倒掛。論及差距最大要數創興，該行頻頻加網上及流動理財的3個月期年息，目前已突破4.35厘，但兩年長息卻凍結多時在0.25厘，致令3個月短存較兩年期高出4.1厘。而半年期年息亦加至4.15厘，較兩年期年息高3.9厘。

創興的入場費為50萬元，倘以存款上限5000萬元計，半年定存有4.15厘，全期可賺取逾103.7萬元利息；而兩年存息只得0.25厘，期內袋息25萬元，可見短存較鎖死兩年賺息多78.7萬元，凸顯存戶宜短不宜長。

順帶一提，銀債逾百億元向隅退款將於明天發還，3行率先出招，包括信銀國際孖招齊發，既推半年期4.68厘的破頂息，超越富邦的4.6厘，該行又提供1年期4.28厘息率，門檻齊為1萬元銀債退款及在分行開立；東亞 （00023） 推3個月年息4.4厘，入場費10萬元；工銀亞洲則推98天年息4.3厘、188天4.1厘及 38天3.2厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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