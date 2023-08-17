  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

人民幣跌勢未喘定　未來或下試疫情底

宏觀解讀 16:02 2023/08/17

分享：

分享：

人民幣跌勢未喘定　未來或下試疫情底

內房危機延續，加上市場有理財產品出現違約，市場憂慮中國或爆發債務危機。與此同時，中國仍未公布具說服力的救市方案。昨日，中國總理李強在國務院會議上強調要擴大國內需求及拓展擴消費，但會議後未有公布刺激方案細節，令投資者失望。投資者對中國前景的信心進一步惡化，疊加美元及美債息抽升，離岸人民幣一度下試7.3497，創下9個月以來的低位。

人民幣貶值壓力加大，人行繼續以中間價為主的工具穩住人民幣市場情緒。本日，人民銀行將人民幣中間價設定在7.2076水平，比市場預測均值走強超過900點，反映人行加大力度支持人民幣匯價。

然而，人民幣中間價突破7.2水平，在每日人民幣中間價上下波幅2%的交易區間規定下，意味人行容許人民幣即期突破去年11月疫情創下的低位7.3274水平。因而，在沉重的人民幣貶值壓力下，人行似乎不再硬性守住一個固定水平，而是以拖慢人民幣貶值節奏為主，避免金融市場出現恐慌情緒。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 內房危機持續升溫　人民銀行意外減息
2023/08/15
內房危機持續升溫　人民銀行意外減息
外幣滙穗 - 中國經濟跌入通縮　需求疲憊不可不察
2023/08/10
中國經濟跌入通縮　需求疲憊不可不察
外幣滙穗 - 人行微調中間價政策　慎防人民幣貶值再現
2023/08/08
人行微調中間價政策　慎防人民幣貶值再現
外幣滙穗 - 中國連環出招救經濟　驚喜欠奉人民幣回吐
2023/08/03
中國連環出招救經濟　驚喜欠奉人民幣回吐
外幣滙穗 - 日本央行意外調整寬鬆政策　解構日圓不升反跌之謎
2023/08/01
日本央行意外調整寬鬆政策　解構日圓不升反跌之謎
中國市場 經濟衰退 新興市場 貿易戰 外滙 疫情 李強 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港元定存】港元半年定存年息較兩年期高3.9厘 大戶捨長取短反多賺近79萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款