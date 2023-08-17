▲ 人民幣跌勢未喘定 未來或下試疫情底

內房危機延續，加上市場有理財產品出現違約，市場憂慮中國或爆發債務危機。與此同時，中國仍未公布具說服力的救市方案。昨日，中國總理李強在國務院會議上強調要擴大國內需求及拓展擴消費，但會議後未有公布刺激方案細節，令投資者失望。投資者對中國前景的信心進一步惡化，疊加美元及美債息抽升，離岸人民幣一度下試7.3497，創下9個月以來的低位。

人民幣貶值壓力加大，人行繼續以中間價為主的工具穩住人民幣市場情緒。本日，人民銀行將人民幣中間價設定在7.2076水平，比市場預測均值走強超過900點，反映人行加大力度支持人民幣匯價。

然而，人民幣中間價突破7.2水平，在每日人民幣中間價上下波幅2%的交易區間規定下，意味人行容許人民幣即期突破去年11月疫情創下的低位7.3274水平。因而，在沉重的人民幣貶值壓力下，人行似乎不再硬性守住一個固定水平，而是以拖慢人民幣貶值節奏為主，避免金融市場出現恐慌情緒。