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【摺機大戰】OnePlus新摺機或押後發布　網傳兩大原因

科技 16:03 2023/08/17

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外媒報道指，OnePlus本預計會在8月底舉行OnePlus Open的發布會，但現時或需延遲到9月底或10月初才舉行。

自從三星推出摺機後，便獲得全球消費者熱烈迴響，多間廠商也隨即跟隨步伐，進軍摺機市場，例如OnePlus近日也有意加入戰場，有傳將推出類似Galaxy Z Fold系列的摺機，並成為「OnePlus Open」。不過情況未如想像般理想，外媒指出OnePlus原預計在8月底進行的發布會，或需延遲到9月底或10月初才舉行。

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Android Authority報道指，OnePlus本預計會在8月底舉行OnePlus Open的發布會，惟由於OnePlus最終決定更換屏幕供應商，從京東方改為使用三星的面板，導致發布會需要押後舉行。但與此同時，知名爆料人士Yogesh Brar指出，由於目前Nokia和OPPO仍於德國和法國進行專利侵權官司，而作為OPPO旗下獨立營運品牌的OnePlus也預料會受到影響，因此若OnePlus Open 要在歐洲上市，或仍需待OPPO的官司完結。

綜合過往外媒報道傳聞，OnePlus Open將配備Snapdragon 8 Gen 2芯片，預計其將至少擁有 16GB RAM、256GB UFS儲存機款，畫面部份用上7.8吋120Hz更新率可摺疊主屏、內摺式設計機面將配備6.3吋外屏，內置4,800mAh電池及支援67W閃充。相機則配備4,800萬像素主鏡、4,800萬像素廣角和6,400萬像素長焦鏡頭，組成三攝像模組。

【Samsung新摺機】Galaxy Z Fold5最少摺到20萬次？　上手試玩新操作功能、瘦身版S Pen

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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