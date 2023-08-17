【郵輪碼頭】啟德郵輪碼頭增兩條巴士線 三條免費穿梭巴士加班服務

為改善郵輪乘客抵達啟德郵輪碼頭後的交通接駁安排，政府宣佈檢視早前三個郵輪行程的疏導措施，並為海洋光譜號周六再度訪港制訂應對預案，包括增設兩條巴士線前往尖沙咀和港鐵觀塘站，並在碼頭提供公共巴士、穿梭巴士和的士服務。

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首先在公共巴士方面，往港鐵啟德站的特別路線22R會繼續營運，而其中2條新增的是往尖沙咀的20R。由城巴營運的20R有3個下車站，包括梳士巴利道維港文化匯、天星碼頭及漢口道半島酒店，由城巴營運，約10至15分鐘一班，下午再接載旅客返碼頭。而由九巴營運的25R則不設中途站，由啟德郵輪碼頭直達觀塘apm，方便遊客前往購物熱點或轉乘交通工具到不同地方。

穿梭巴士方面，三條免費路線會加班服務，每半小時可應付250人次。接駁港鐵金鐘站和花園道纜車站，以及前往旺角的兩條服務路線維持不變。原先前往尖沙咀的路線則因應20R路線的設立，會改為只往返西九文化區和港鐵九龍站。

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至於的士服務，當局考慮到海洋光譜號訪港旅客只會留港一天，預料的士服務需求甚大。多項已落實的加強措施會維持，包括透過即時通訊系統發出預告和實時資訊、加強電台廣播，以及向到達郵輪碼頭接載旅客之的士司機派發50元石油氣優惠券。

另外，就名勝世界郵輪今日、星期五、星期日三個航次，除22R特別巴士路線和三條免費穿梭巴士的服務班次會按需求調整，相關服務安排大致維持不變。政府會再觀察情況，確保上岸安排持續順暢。

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撰文：鄭日棱