▲ 【中國經濟】大摩調低中國今明兩年經濟增長預測 政府出現政策失誤的風險相當高

外資券商陸續調低今年中國經濟增長測至低於5%，繼摩根大通及巴克萊後，摩根士丹利亦調低中國2023年及2024年經濟增長及通脹預測，以反映房地產市場及地方政府融資平台去槓桿下，資本開支大幅放緩，並對消費市場產生連鎖效應，而不當的政策配置或市場對政策反應猶豫不決，從而加劇債務緊縮或通縮的惡性循環。

政策推出的時間點落後於市場形勢

大摩稱，中國7月份經濟數據顯示，宏觀經濟惡化的速度較預期更快，整體經濟活動均放慢，銀行貸款至17年低，居民消費物價指數（CPI）逾兩年來首次出現負數。至於位處風眼的房地產市場，合約銷售下跌，內房開發商破產壓力增加，新屋動力亦大幅減少，波及樓市相關的行業及地方政府融資，加劇通縮壓力。

「即使政治局會議後，看到不斷放寬房地產及基建措施，但經濟大幅放緩，意味政策推出的時間點，再次落後於市場形勢。」

今年實質經濟增長預測降至4.7%

大摩調低中國今年實質經濟增長預測0.3個百分點至4.7%，低於政府的5%增長目標，該行同時調低2024年經濟增長預測，由4.5%降至4.2%，主要受到投資疲弱、房地產及地方融資平台去槓桿所致。

為反映需求疲弱，大摩亦調低中國今年CPI預測，由0.9%降至0.4%，明年由1.6%降至0.9%，今年PPI則由負3%降至負3.3%，明年PPI由負0.3%降至負1.5%。

大摩認為，中國政府應該推出更多刺激措施去提振經濟，但基於當局近年對去槓桿及資產配置不當持強硬態度，故中國出現政策失誤的風險相當高，因決策官員或會因為擔心造成新的資產配置不當，在推出寬鬆政策時力度不夠充分，那麼中國可能陷入更長時間的低增長及低通脹循環，令當局實現2035年「小康」社會的目標構成挑戰。

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編輯：陳韻妍