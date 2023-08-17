【數據安全】中國網信辦據報會見沃爾瑪、PayPal等外企　擬定「白名單」以緩解數據安全法疑慮

▲ 【數據安全】中國網信辦據報會見沃爾瑪、PayPal等外企 擬定「白色清單」解數據安全法疑慮

據《彭博》報道，中國互聯網監管機構會見了沃爾瑪（Walmart，美：WMT）和PayPal（美：PYPL）等外企，討論如何應對新的數據安全法。

報道引述知情人士指，中國國家互聯網信息辦公室官員會見了數十家外企的高管，以緩解他們對11月底之前確保合規的疑慮。監管機構接受了提問，就如何合規提供了指引，並承認在獲准敏感信息出境上的挑戰。其中一位知情人士表示，他們討論了為常規數據出境創建快速審批機制，以及針對數據類別甚至特定公司擬定「白名單」。

中國國務院上周末提出進一步優化外商投資環境的24點意見中，就包括「便利化的數據跨境流動安全管理機制」，旨在解決外企在中國長期存在的疑慮。根據網上發布的一份政策文件，措施包括「為符合條件的外商投資企業建立綠色通道」。

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編輯：姚卓然