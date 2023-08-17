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年輕租客2萬租維港滙平台特色一房戶　呎租67元創屋苑新高

股樓投資 16:48 2023/08/17

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利嘉閣地產徐錦榮稱，西南九龍維港滙1期3B座低層C室，單位實用面積約299平方呎，附連232平方呎平台，屬一房間隔，外望全海景。本地年輕租客鍾情單位全海景，且為罕有特色戶，決定洽租；而單位業主原先叫租21,000元，最終願意降至20,000元成交，折合實用面積呎租約67元，再創新高。

據悉，原業主於2021年3月以約898.3萬元購入，現成功租出，可享租金回報約2.7厘。

徐氏補充，該屋苑1至3期已陸續交樓入伙，二手租盤承接理想，各期至今累積錄得約83宗租務，其中8月至今暫錄約22宗租賃，反映入伙新樓備受租客歡迎；而項目現有約85個租盤，最低入場費約16,000元起。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 維港滙 利嘉閣

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