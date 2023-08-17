普京擬強制出口商兌換外匯收入 助俄羅斯盧布止跌勢

俄羅斯貨幣盧布匯率近期持續下跌，有指總統普京（Vladimir Putin）周三（16日）召開會議研究重新引入資本管制措施，或強制出口商將外匯收入兌換成盧布，以遏止盧布跌勢。

俄羅斯盧布跌至近17個月低位 普京顧問歸咎貨幣寬鬆政策 【下一頁】

英媒引述俄羅斯財政部提議指，當局考慮強制大型出口商將多達8成外匯收入兌換成盧布，以提高市場盧布的需求。

當局考慮的其餘措施包括，禁止支付海外股息及貸款延期、取消進口補貼、限制貨幣互換、下調出口商將外匯轉出俄羅斯的資金上限。

《彭博社》指政府和出口商早前已開會商討相關事宜，但會上未見突破，因此周三再開會。

俄羅斯盧布兌美元匯率，今年已貶值26%之餘，更跌破每100盧布兌1美元的重要關口。

俄羅斯央行周二（15日）召開緊急會議，決定提高基準利率350點子至12厘，以阻止盧布持續下跌。但分析師認為央行加息僅暫時推高盧布匯率，未能解決制裁和經濟孤立的潛在壓力。

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責任編輯：鄭錦玲