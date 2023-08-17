俄羅斯盧布跌勢未止 普京否決重推資本管制 出口商願增加兌換外匯收入（第二版）

俄羅斯貨幣盧布匯率近期持續下跌，有指總統普京（Vladimir Putin）周三（16日）召開會議研究重新引入資本管制措施，或強制出口商將外匯收入兌換成盧布，以遏止盧布跌勢。

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俄羅斯盧布跌至近17個月低位 普京顧問歸咎貨幣寬鬆政策 【下一頁】

俄羅斯商業報章《Vedomosti》周四（17日）引述兩名親政府人士報道，普京已否決重新引入資本管制措施，而政府將會監察出口商，有否兌現自願增加外匯收入兌換成盧布的協議。不過，消息人士指若盧布持續下跌，有關兌換協議變成強制性將是無可避免。

英媒日前引述俄羅斯財政部提議指，當局考慮強制大型出口商將多達8成外匯收入兌換成盧布，以提高市場盧布的需求。

當局考慮的其餘措施包括，禁止支付海外股息及貸款延期、取消進口補貼、限制貨幣互換、下調出口商將外匯轉出俄羅斯的資金上限。

俄羅斯盧布兌美元匯率，今年已貶值26%之餘，更跌破每100盧布兌1美元的重要關口，今日低見每93盧布兌1美元。

俄羅斯央行周二（15日）召開緊急會議，決定提高基準利率350點子至12厘，以阻止盧布持續下跌。但分析師認為央行加息僅暫時推高盧布匯率，未能解決制裁和經濟孤立的潛在壓力。

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責任編輯：鄭錦玲