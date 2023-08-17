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親海駅I暫收逾5000票　錄超額認購近22倍

股樓投資 15:03 2023/08/17

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長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅I將於周日（20日）展開首輪銷售，ALL IN盡推項目219伙標準單位應市，折實平均呎價為15,939元，折實售價由365.3萬元起。發展商將於周五（18日）的下午6點截票，然後於銷售當日進行抽籤。市場消息指，項目截止今日（17日）中午時段，已接獲逾5千個認購登記。

長江實業營業部首席經理郭子威表示，現時投資氣氛薄弱，加上香港經濟仍處於恢復階段，買家對售價非常敏感，故發展商不敢輕易提價。在眾多戶型之中，項目的一房戶型受市場歡迎，除間隔方正實用，屬上車收租之選。

首輪銷售單位273至736平方呎，提供110伙一房、44伙兩房及65伙三房，以定價計算，總值逾19億元。以每種戶型的最高折扣價計算，折實價365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381至18,239元。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

一手市場 親海駅 親海駅I 長實集團（01113） 長實 油塘

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