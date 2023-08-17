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太和麥當勞成首間LEED零碳認證餐廳 邀郭富城任環保大使+新系列BabyShark圖書

理財智慧 14:44 2023/08/17

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麥當勞於太和開設全港飲食業首間LEED零碳認證餐廳，實踐「減碳、減排、減塑」。此外，亦再度邀請郭富城擔任環保大使，聯同Ping fong品牌的Baby Shark推出全新環保教育短片以及圖書。

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香港麥當勞太和餐廳是全港首間獲美國綠色建築委員會LEED零碳認證餐廳，運用了超過20項綠色元素，除有多項循環再造、節能減廢設計，還提出多項新項目，在營運方面，與領展簽訂下多項綠色運營方針；環保方面，與環保初創社企業香港木庫合作，運用大埔區內廢棄樹木翻新餐廳外牆，而餐廳頂層則與中電合作，安裝太陽能發電系統。預計其環保設計每年可減少848.22公噸二氧化碳當量（相當於種植約36,879棟五米高樹木）及節省98.7萬千瓦特小時用電。

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩小姐表示，「作為推動綠色營運的先驅，麥當勞一直致力實踐可持續發展願景，希望藉著跨界合作，與環保的機構夥伴，包括領展、中電與香港木庫等，共同為節能減碳出一分力，引領業界共同實踐可持續發展。」她亦指，會繼續鼓勵和教育下一代愛護、環境，齊心為地球「減碳、減排、減塑，麥麥行多步」。

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領展資產管理有限公司執行董事兼行政總裁王國龍先生表示，「麥當勞『零碳認證餐廳』開幕體現領展與合作夥伴共同推動可持續發展的堅持，截至2023年8月9日，領展已與各方商户簽署1800份綠色租約，我們追求在2035年之前實現淨零排放。 在未來日子，領展希望與麥當勞一起共同推動更多可持續發展項目，為社區和地球作出更大貢獻。」

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同時，郭富城亦再次擔任環保大使與Baby Shark，拍攝全新一輯宣傳環保教育的短片，他表示能夠為環保教育出一分力，意義重大。此外，麥當勞亦聯同Baby Shark推出一套三款圖書及親子填色遊戲，主題分別為「電力小子」、「珍貴的小水滴」及「尋回清新校園」，內容以互動方式讓小朋友輕鬆學習環保知識，並帶出節約能源、珍惜水資源和減少碳排放的訊息。圖書或填色遊戲將於周四（17日）一連三星期，輪流隨「開心樂園餐」贈送。而熱受小朋友麥當勞派對和餐廳內的遊樂場，也推出全新Baby Shark環保主題，讓人玩樂之時亦可體現環保。

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撰文 : 陳美鳳

中電 郭富城 王國龍 大埔區 太陽能 可持續發展 遊樂場 麥當勞 香港 社企

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