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【日圓走勢】兩大原因令日圓進一步走弱　短期兌每美元或下試147、每百日圓兌港元5.29算

宏觀解讀 14:37 2023/08/17

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【日圓走勢】兩大原因令日圓進一步走弱　短期兌每美元或下試147、每百日圓兌港元5.29算

日圓弱勢持續，外匯交易平台OANDA安達亞太區高級市場分析師Kelvin Wong認為，美元兌日圓已升越去年9月日本央行首次干預約145.5及146.1水平，而人民幣疲弱，美國十年期債息與日本國債孳息差距擴闊，驅使日圓進一步走弱，預期中線要留意148.2至148.85水平，每百日圓兌港元5.24至5.26算。

Kelvin Wong表示，美元兌日圓周三高見146.41，收報146.36，較今年7月28日的低位138.06升850點子，主要由於日本央行選擇對孳息曲線控制（YCC）採取更靈活的策略，容許日本國債孳息逐步升至1%，而非對匯市進行另一次干預。

他續稱，過去兩周導致日圓大幅回落，主要由於離岸人民幣跌勢加劇，以及美日升差已擴大至3.6%水平，目前日圓弱勢已成，短期預期日圓兌每美元或會先試147.2或147.5的阻力位，每百日圓兌港元介乎5.29至5.3算。

相關文章：【日圓走勢】日本第二季經濟增長6%、遠勝預期　日圓匯價照創年內新低

相關文章：【日圓走勢】美通脹強勁日圓再觸及145、兌港元跌至5.39算　日本央行何時才會出手干預？

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

編輯：陳韻妍

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