【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，港鐵公司（00066）受客流恢復、租賃投資和物業開發以及項目儲備將會快速增長的利好影響，預計下半年利潤將回復正常，全年總利潤目標為2019年的70%。

他預期，今年底港鐵總收入預計超過570億元，毛利率回升至25%，每股盈利為1.55港元；預期港鐵股息將穩步增加。根據當前市場估值，港鐵在年底時目標價為41元。

大行對港鐵評級及目標價

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他指出，在逐漸復甦的經濟環境下，預計港鐵客流量和零售利潤將有所增長，雖然物業收益因利率上落而增加波動，但鐵路發展和租賃投資将彌補其不足；鄰近車站的住宅需求強勁，住宅項目銷售預計可持續穩定向好，同時公司亦計劃建設新線路，加強交通物業領域的主導地位。



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記者：李兆明