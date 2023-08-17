【網絡安全】FBI警告用戶留意手機若出現「8大徵兆」　個人資料、存款或已被竊取

▲ FBI提醒，若手機若出現「8大徵兆」，恐怕手機用戶的個人資料、存款會全被竊取。

黑客發動的攻擊愈趨猖狂，美國聯邦調查局（FBI）近日就發出警告，表示發現有新的詐騙手法，黑客可能會將惡意程式嵌入到beta版App，以感染用戶手機。FBI提醒，若手機若出現「8大徵兆」，恐怕手機用戶的個人資料、存款會全被竊取。

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FBI指出，最近接獲情報，有不知名的黑客透過約會及網路App，直接聯繫和引導用戶下載beta測試版應用程式，如一款看似合法的加密貨幣交易平台，並誘使其進行投資。但事實上，這款程式為詐騙程式冒充，若用家透過程式輸入帳號密碼等資料，並匯出款項，會使資金流入歹徒手中。FBI警告，此不但讓黑客可竊取用家的個人識別身分資訊（PII）、財務帳號密碼，甚至可以透過惡意程式竄改裝置驗證資訊，直接接管用戶手機。

FBI提醒，若手機出現以下8種情況，代表可能下載了惡意App：

1）電量掉得比平常快

2）手機處理效能比平常慢

3）在不知情下安裝未經授權的App

4）持續跳出彈出式廣告

5）App在app商店的下載量高但評價很少，甚至沒有任何評價

6）App要求與其功能無關的權限

7）app敘述出現拼字或語法錯誤、資訊模糊且缺乏詳細功能說明

8）出現看似廣告、系統警告或提醒的彈出視窗

FBI建議民眾不要輕易下載不認識的beta版測試，若接到「帳號要被接管」的恐嚇，或自稱是客服郵件或簡訊，也不要急忙地遵照指示下載。即使在Google Play Store下載程式前，也應檢查用戶評論。FBI另強調，要定期更新安全軟件、限制App存取權限，也應刪除不使用或不常使用的App。

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責任編輯：曾曉汶

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