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【券商點睇】股價優於市場表現 首予比亞迪電子「買入」

股樓投資 21:22 2023/08/17

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中信建設表示，比亞迪電子（00285）股價表現好於市場表現，另預計公司今年收入為1,356億元（人民幣，下同），按年增長27%，預計歸母淨利潤為32億元，按年亦增長73%。該行首予其「買入」評級，並予合理預估價格34元。


 

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

 

 

該行指出，公司持續深化與海外大客戶合作，擴充產品品類，推動智能手機組裝及零部件業務規模持續增長。智能駕駛產品線亦持續擴大，智能座艙和網聯產品出貨量大幅增長，新能源汽車業務板塊保持增長勢頭。而其汽車電子業務有望受益於母公司新能源汽車銷量增長，單車價值量具備較大提升空間。



 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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另外，隨著5G及人工智能技術應用日趨普及，該行指新型智能產品市場規模迅速增長，其中戶用儲能等產品成為拉動公司增長的重要動力。

 

 

 

 

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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記者：鄭昊彤

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