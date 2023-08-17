【銀娛27】銀河娛樂上半年由虧轉盈賺29億元 派中期特別息0.2元

銀河娛樂（00027）公布今年上半年的中期業績，期內淨收益為157.2億元，按年上升141%，集團經調整 EBITDA 為44億元，按年大增2,193% ；純利由虧轉盈為29億元， 對比去年同期蝕8.5億元，每股盈利66.2仙。銀娛亦宣布派特別息0.2元，將約於10月27日派發。

單看第二季亦見明顯改善，期內集團淨收益為87億元，按年上升 257%，按季上升 23%；集團經調整 EBITDA為25億元，對比去年同期為蝕3.84億元，上季為19億元。撇除因淨贏率偏高所增加之400萬元，第二季度正常化後經調整 EBITDA 為25億元。



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集團主席呂志和表示，集團的資產負債表維持高流動性及穩健，截至業績期內現金及流動投資為244億元，淨現金為220港元，在強健的資產負債表下能彈性管理業務，同時投資於長遠的發展計劃。

集團又指，第三季博彩收益持續復甦，將繼續主辦多元化的娛樂、文化和體育項目，目前正在致力發展路氹第四期，有關項目聚焦於非博彩業務，主要針對會議、獎勵旅遊、展覽和活動、娛樂和適合家庭旅客的設施。

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記者：鄭昊彤