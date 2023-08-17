英國A-Level放榜 派A或A*比例大減抗成績通脹

英國當地時間周四（17日）上午公布英國高級程度考試（A-Level）成績，數十萬考生會收到成績表。有指英國資歷及考試規例署（Ofqual）會調整評分以打擊成績通脹，今年考獲A或A*成績的英格蘭考生比例將大減。

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A-Level去年放榜的數據顯示，考獲A或A*成績的考生比例為36.4%，已明顯低於2021年的44.8%及2020年的38.5%。

但在新冠疫情爆發前的2019年，僅25.4%考生考獲A或A*成績。Ofqual表示，今年的成績將與此大致相同，代表考獲A或A*成績的考生比例勢必大減。

威爾士和北愛爾蘭地區考試監管機構表示，預計到2024年才會恢復至疫情前評分標準。

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另外，由於18歲學生數量增加及國際需求旺盛，今年的考生要入讀大學或面臨更大競爭。

英國教育部主管學校事務次官祈禮勤（Nick Gibb）表示，英格蘭的考試成績需恢復到疫情前水平，確保A-levels成績對僱主和大學院校而言都具有分量和信譽。

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責任編輯：鄭錦玲