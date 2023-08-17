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【九置旗下】海港城暑期人流按年升四成　回復至2018年逾90%水平　與10日前吳天海口風不同？

股市 13:13 2023/08/17

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九龍倉置業 （01997） 旗下的海港城公布，近期舉辦復常後首個大型活動及推出多個消費獎賞，加上特色新店食肆相繼開幕，成功吸引市民及遊客到訪。暑期活動期間，海港城人流比2022年同期上升40%，回復至2018年疫情前水平逾90%，7月和8月周末每日人流達20萬人次。

10日前，九置主席兼常務董事吳天海指，香港零售市道3至4月見頂後出現按月拾級而下的情況，看不到消費復常有慢慢或快速上升的情況，並表示香港消費復常前景仍充斥不確定性。

九置近期股價大幅回吐，近一個月累跌近兩成，現報32.6元，創去年11月低。

吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下，可見【下一頁】

海港城指，於7月14日至9月3日舉辦的迪士尼100周年活動設置多個打卡場景，同時推出多個線上線下活動及開設期間限定店，規模比聖誕更大，吸引東南亞、日韓及台灣等短途旅客。

另外，海港城亦繼續不斷強化商戶組合，今年首7個月有30多間零售商店及10多間餐廳食肆進駐，包括戶外高端服裝品牌ARC’TERYX始祖鳥的香港旗艦店、德國時尚品牌 MCM 新店、奢華旅行用品品牌RIMOWA旗艦店、美國百年行箱品牌Samsonite 專賣店、New Balance 1906 全新專門店、韓國街頭潮流品牌MLB Kids、飽覽維港景緻的香港最新上海及四川風味餐飲體驗八十里，來自韓國的人氣品牌Pizza Maru等。

至於海港城將於今年第3、4季將會開設多間美容品牌的香港旗艦店及全新概念店，包括DIOR BEAUTY及Dolce & Gabbana Beauty等。

相關文章：

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【海港城母企】九置吳天海：零售市道3至4月見頂後拾級而下　荷里活廣場車流人流未回到斬人案前

【業績】九倉置業午後挫6%　中期基礎淨盈利減少9%　派息少4.3%至0.67元　海港城營業盈利增加12%

編輯：姚卓然

港股 九龍倉置業（01997） 疫情 東南亞 吳天海 海港城 美容 零售 餐飲
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