▲ 【北上電子支付】騰訊WeChat Pay HK與深圳6商場合作 港幣結算兼免手續費、推港人專屬優惠

騰訊 （00700） 近期擴大開放內地版錢包—微信支付綁定國際信用卡後的使用範圍，其香港版電子錢包—WeChat Pay HK最新宣布，即日起至8月31日與深圳6個商場合作推出港人專屬奬賞，提供過百家商戶優惠券，而且港人可於商場內直接使用WeChat港幣電子錢包付款，人民幣自動轉為港幣，省卻換匯步驟，亦免收手續費。

與WeChat Pay HK合作的商場包括深圳萬象城、福田星河COCO Park、深業上城、One Avenue卓悅中心、卓悅匯、福田卓悅INTOWN。

4步驟領優惠券

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用戶要進入WeChat Pay HK跨境遊頁面（先點擊「我」>「服務」>「跨境遊」> 商場名字），可領取六大商場內商戶優惠券，領取優惠券後，向店員出示有關優惠券即可使用，優惠券包括精釀啤酒試飲券、茶飲買一送一、新型素食全場68折等。

另外，在以上商場用WeChat掃描活動海報二維碼，即可領取最高30港元迎新獎賞 （3張10元），以及5港元印花賞，迎新獎賞及印花獎賞均可於任何商店消費時使用。

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編輯：麥德銘