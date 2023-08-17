▲ 【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃半年少賺74.3% 連特息共派18仙

勝獅貨櫃 （00716） 公布中期業績。勝獅貨櫃半日公布股東應佔溢利按年跌74.3%至977.6萬美元，每股盈利0.41美仙，派每股中期息1港仙，另為慶祝公司成立35周年，派特別息17港仙，只派18港仙，相對去年同期每股派4港仙。

勝獅貨櫃股價績前升1.7%，報0.61元。

期內，綜合營業額按年跌60%至1.9億美元，當中製造業務營業額1.8億美元，跌61.9%，物流服務營業額1368.9萬美元，升近9%。

前景方面，勝獅貨櫃表示盡管下半年乾集裝箱的需求預計將持續低迷，但集團的特種集裝箱業務預計將保持良好增長。在加強特種集裝箱業務組合的同時，亦將提高對成本壓力（尤其是材料及勞工）的抵禦能力。集團將進一步投資自動化，因其能有效的控制成本及提升效率。

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責任編輯︰梁浩碩