  • 31°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度棄車？】集度網站社交平台停更新　改由「極越」出車、與吉利話事權逆轉

股市 12:44 2023/08/17

分享：

分享：

由吉利控股持65%股權的「極越」本周上載最新汽車圖片，公司標誌與百度主導的「集度」一致。

百度 （09888） 兩年前高調成立「集度汽車（Jidu）」進軍新能源汽車界別，即使去年已發布首款概念車「集度ROBO-01」，但百度與吉利汽車 （00175） 母企吉利控股近日大改合作方式，雙方話事權逆轉，意味百度造車計劃退居技術提供商。集度的網站、社交平台最新已清空內容。

吉利控股本周公布，與百度聯手打造的「汽車機器人戰略合作項目」發布汽車機器人品牌「極越」，而極越由吉利控股65%，與百度持股55%的集度汽車為獨立實體。

首款車「極越01」已登工信部名單　標誌與集度一致

極越首款汽車「極越01」亦登上工信部最新汽車新產品公示名單，意味雙方合作的汽車即將可推出市場。以極越最新顯示的圖片，公司標誌與集度一致。

極越背後的公司主體今年8月9日才成立，由吉利持股65%，百度持股35%，法人及執行董事為吉利控股集團高級副總裁兼CFO張權，總經理為集度總經理、CEO夏一平。

有內地分析員指，百度在汽車發展模式將更接近華為，即自身不造車，但參與車廠智能駕駛、智能車艙領域，也會為百度未來與更多車企合作創造空間。

集度去年已發布首款概念車「ROBO-01」

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：

【上海車展】百度旗下集度汽車否認因不符合造車資格被拒參展　公司：不出席是按營銷節奏所作的決定

【廣州車展】百度旗下集度汽車發布第二款車型電動轎跑「ROBO-02」設計

【百度9888】集度汽車與中國探月推聯乘車型「ROBO-01探月限定版」　車主日後有機會現場觀摩火箭發射

編輯：麥德銘

港股 汽車 百度集團—SW（09888） 吉利汽車（00175）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃半年少賺74.3%　連特息共派18仙

下一篇文章

【米價急升】泰國米價急升兩成　泰米出口商：大米市場陷入混亂、供應非常緊張
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款