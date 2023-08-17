【百度棄車？】集度網站社交平台停更新　改由「極越」出車、與吉利話事權逆轉

▲ 由吉利控股持65%股權的「極越」本周上載最新汽車圖片，公司標誌與百度主導的「集度」一致。

百度 （09888） 兩年前高調成立「集度汽車（Jidu）」進軍新能源汽車界別，即使去年已發布首款概念車「集度ROBO-01」，但百度與吉利汽車 （00175） 母企吉利控股近日大改合作方式，雙方話事權逆轉，意味百度造車計劃退居技術提供商。集度的網站、社交平台最新已清空內容。

吉利控股本周公布，與百度聯手打造的「汽車機器人戰略合作項目」發布汽車機器人品牌「極越」，而極越由吉利控股65%，與百度持股55%的集度汽車為獨立實體。

首款車「極越01」已登工信部名單 標誌與集度一致

極越首款汽車「極越01」亦登上工信部最新汽車新產品公示名單，意味雙方合作的汽車即將可推出市場。以極越最新顯示的圖片，公司標誌與集度一致。

極越背後的公司主體今年8月9日才成立，由吉利持股65%，百度持股35%，法人及執行董事為吉利控股集團高級副總裁兼CFO張權，總經理為集度總經理、CEO夏一平。

有內地分析員指，百度在汽車發展模式將更接近華為，即自身不造車，但參與車廠智能駕駛、智能車艙領域，也會為百度未來與更多車企合作創造空間。

▲ 集度去年已發布首款概念車「ROBO-01」

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編輯：麥德銘