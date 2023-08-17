【業績｜27】銀娛上半年轉賺29億元　繼2019年後重新派發中期特別息、派0.2元

▲ 【業績｜27】銀娛上半年轉賺29億元 繼2019年重新派發中期特別息、派0.2元

銀娛 （00027） 上半年淨收益按年上升141%至157 億元；經調整EBITDA 由去年上半年的1.91億元，大幅上升至44億元；溢利為29億元，而去年同期為蝕8.5億元。集團宣佈特別股息每股0.20元，對上一次派發中期特別息已是2019年。

銀娛主席呂志和表示，集團正籌備在東京開設第一個海外業務發展辦事處，並計劃在曼谷及首爾設立辦事處。

同時，集團指，在8月16日，獨家設有450間奢華套房的澳門銀河萊佛士成功開始試業，此外，擁有700間客房的澳門安達仕酒店將於9月開幕。發展方面，銀娛正繼續推進第四期工程，項目聚焦在非博彩業務，主要針對 MICE、娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。

單計第二季度，集團淨收益為87億元，按年上升 257%，按季上升 23%；經調整 EBITDA 為25億港元，扭轉2022年第二季度為虧損3.84億元及較今年第一 季度為19億港元大增31.6%。

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編輯：姚卓然