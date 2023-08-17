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【業績｜27】銀娛上半年轉賺29億元　成首家恢復派息濠賭股、淨現金達220億元

股市 16:20 2023/08/17

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【業績｜27】銀娛上半年轉賺29億元　4年後首派中期特別息0.2元

銀河娛樂 （00027） 上半年淨收益按年上升141%至157 億元；經調整EBITDA按年增22倍至44億元；列帳溢利為29億元，而去年同期為蝕8.5億元。銀娛宣派每股中期息0.2元，雖然股息率不足0.4%，但成為間通關後恢復派股息的濠賭股。疫情期間，銀娛曾於2021年度末期業績派發特別息，當時金額為每股0.3元。

 

銀娛中午公布業績後，股價曾跌1.5%，收市亦跌0.4%，報52.5元，成交4.5億元。

次季EBITDA按季增3成　淨現金較去年底多31億

單計第二季，銀娛淨收益87億元，按年升26倍、按季升23%；經調整EBITDA 25億元，按年轉賺、按季增逾3成。

至6月底，銀娛現金及流動投資為244億元，較去年底少20億元，不過公司淨現金水平不跌反升31億至220億元，主要反映總負債減少51億元。

呂志和：東京首開海外辦公室吸高端旅客　新酒店9月開業

銀娛主席呂志和表示，集團正籌備在東京開設第一個海外業務發展辦事處，並計劃在曼谷及首爾設立辦事處。

同時，集團指，位於路氹的澳門銀河萊佛士在8月16日正式試業，提供450間奢華套房，而擁有700間客房的澳門安達仕酒店將於9月開幕。

新一步發展方面，銀娛正繼續推進第四期工程，項目聚焦在非博彩業務，主要針對 MICE、娛樂和適合家庭旅客的設施，此外亦包括博彩。

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編輯：姚卓然

銀河娛樂（00027） 港股 EBITDA 博彩 酒店
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