夏威夷山火增至110人死 拜登夫婦下周視災

美國夏威夷茂宜島（Maui）上周爆發嚴重山火，已增至110人死亡。美國總統拜登（Joe Biden）因周末照樣返回家鄉特拉華州度假，遭外界炮轟漠視災情。白宮周三（16日）宣布，拜登夫婦下周會親訪夏威夷視災。

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拜登於過去的周末被問及夏威夷山火死亡人數上升一事時，向記者表示不予置評（no comment）。

美國前總統特朗普（Donald Trump）隨即拍片炮轟政敵拜登，指拜登說這句話時面帶微笑，認為對方的做法可怕且無法接受。

白宮其後為拜登辯護，指拜登一直與聯邦緊急事務管理署（FEMA）及夏威夷當局保持聯繫。

拜登直至本周二（15日）才開腔回應災情，卻將發生山火地點茂宜島（Maui）説成同屬夏威夷的大島（Big Island）。

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白宮新聞秘書讓皮埃爾（Karine Jean-Pierre ）宣布，拜登與第一夫人吉爾（Jill Biden）下周一（21日）會訪問茂宜島，與當地官員商討山火造成損失及後續支援工作。

夏威夷州長格林（Josh Green）指，救援人員已搜查38%災區，暫時確認有110人死亡，預期死亡數字會持續上升。

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責任編輯：鄭錦玲