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【績優股】 新秀麗業績亮眼 上半年多賺1.7倍 股價創3年高位

股樓投資 12:20 2023/08/17

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新秀麗（01910）公布上半年業績，銷售淨額按年大增39.8%至17.76億美元，純利按年飇升1.7倍至1.53億美元。業績亮眼帶動股價逆市造好，半日升逾7%，報25.9元，創3年高位，成交額3.1億元。

同場加映﹕【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

公司透露，所有地區銷售表現均較去年強勁，特別是受惠中國市場重開的亞洲區，銷售淨額按年飆86.7%。集團毛利率亦由去年同期的55.7%升3.1個百分點至58.8%。

績後，有外媒傳出公司正考慮在美國二次上市，藉此擴大投資者基礎，惟公司首席執行官Kyle Gendreau隨後表示目前沒有相關計劃，但公司定期檢視對股東及公司最有利的機會。報道引述知情人士指出，此舉可能有助吸引更多美國投資者，並籌集資金。

同場加映﹕【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

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記者：郭秀慧

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港股 純利 新秀麗（01910） 銷售

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