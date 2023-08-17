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【AI戰爭】烏克蘭採用ChatGPT及3D打印　製造兼改善無人機炸彈

科技 13:30 2023/08/17

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，而經歷戰火磨練，烏克蘭也未曾放棄，甚至不斷研究新戰術，和透過不同科技技術來特製武器，來對抗俄羅斯。近日烏克蘭軍方就透露，當地和國外有不少軍事業餘愛好者，嘗試利用3D打印和ChatGPT技術，來協助烏克蘭改善武器。

【AI評論】亞馬遜新AI服務　生成產品評論摘要　助消費者加快決定

【AI潛力】全球最大單一股票投資者NBIM　籲企業藉AI增利潤

據The Economist報道指，逾200組軍事愛好者團隊正設計名為「糖果炸彈」的無人機炸彈，當中混合炸藥、彈片及其他成分。由於炸彈外殼難以購買，因此這群軍事愛好者就透過3D打印技術，來製造用於無人機投擲的炸彈外殼。

與此同時，這群軍事愛好者也利用ChatGPT來生成建議，來提升炸彈殺傷和破壞力。但報道提到，ChatGPT會避免提供與非法、含傷害性的答案，但軍事愛好者仍可透過「物理提示」來改善武器。

【AI助攻】Google Search增「文法檢查功能」　藉AI分析文句語法準確度

責任編輯：曾曉汶

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