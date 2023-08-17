▲ 【業績｜992】聯想上季溢利下降66% 收入跌24%、毛利率創新高

聯想 （00992） 公布2023/2024財年第一季業績，收入為129億美元，按年下降24%，扣除匯率影響後下降22%；溢利下降66%，至1.77億美元。若按非香港財務報告準則計量，集團溢利按年跌66%至1.91億美元。

聯想表示，改善盈利能力仍是集團的中期重點。儘管面對市場挑戰，期內毛利率亦錄得17.5%，按年升0.6個百分點，創下公司有史以來首季的新紀錄，其中方案服務業務集團的高利潤業務貢獻增加為主要因素。

由個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務組成的智能設備業務集團，其收入按年下降 28%。回顧期內的經營溢利下降39%至6.5億美元。基礎設施方案業務集團受到行業整體需求調整的影響，收入按年下降8%至19億美元。由於業務規模縮小，其分部經營業績轉為虧損6,000萬美元。

至於方案服務業務集團的收入為17億美元，按年增長18%；經營溢利按年增加10%至3.6億美元。該業務表現強韌，可持續經營溢利率保持在 21%，高於所有業務。

另外，集團表示，研發佔收入的百分比由一年前3%上升至 3.5%；並將額外投入10億美元提升集團的核心能力。

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編輯：姚卓然