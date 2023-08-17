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【京津冀水災】中聯辦：李嘉誠基金會捐款3000萬港元　支援內地防汛賑災

Hot Talk 12:02 2023/08/17

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【京津冀水災】中聯辦：李嘉誠基金會捐款3000萬港元　支援內地防汛賑災

中聯辦公布，李嘉誠基金會通過中央政府駐港聯絡辦向內地慈善機構捐款港幣3000萬元，支援內地防汛賑災工作。中聯辦續稱，李嘉誠基金會善舉再次展現香港同胞與內地守望相助的可貴精神，對此表示衷心感謝。

中聯辦引述李嘉誠表示：

受災群眾的安危冷暖，牽動著香港同胞的心，希望為受災地區薄盡綿力，祝災區人民風雨同舟、眾志成城，早日重建美好家園。

近日，受超強颱風「杜蘇芮」影響，京津冀及東北等多地出現極端降雨，引發洪澇和地質災害。

近期多家香港主要地產商家族都捐款支持華北地區防汛賑災，李兆基基金會、鄭家純、李澤楷分別都捐助2000萬港元，三者均向中華慈善總會捐款，也獲得中聯辦感謝善舉。

據中聯辦網站上「我辦動態」，則載有李嘉誠基金會、李澤楷和新民黨捐款消息。

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