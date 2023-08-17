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【券商點睇】股價充分反映多晶硅跌價 新特能源庫存拐點成關鍵

股樓投資 11:51 2023/08/17

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交銀國際發表報告指，新特能源（01799）當前股價已充分反映利淡因素，其中多晶硅價格已接近底部，檢修導致的高成本等一次性因素將逐潮消除。此外，多晶硅需求將超出供給12%，行業庫存8月底將銳減至1月底的較低水平，並將在9月繼續下降。庫存下降推動致密料價格由7月底的最低點每噸6.4萬元反彈至目前的7.1萬元，該行預計短期將繼續上漲。

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
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同時，隨着N型組件快速放量，目前N型料溢價已擴大至每噸1.28萬元，管理層預計溢價還將不斷擴大，明年最大將達4萬元，能否高比例生產N型料將成為未來競爭焦點，新特等在N型料占比上有明顯優勢的傳統龍頭將受益。　　

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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交銀國際下調新特能源於2023至2025年盈利預測25%、4%和3%，主要考慮行業新產能釋放持續不及預期，反映出多晶硅仍是技術壁壘最高的光伏主材環節，憑借在N型料上的技術積累，公司仍將維持龍頭地位，將目標價由19.4港元下調至18.05港元，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
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責任編輯：林衛

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買入 目標價 新特能源（01799） 港股 中國

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