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【券商點睇】承諾提高派息比例 中國電信業績穩中有升

股樓投資 11:56 2023/08/17

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安信國際報告指出，中國電信（00728）上半年業績增速穩定，電信服務收入2,360億元（人民幣，下同），按年增長6.6%，持續高於行業增幅。另公司全面推進天翼雲雲計算業務，推出多種核心技術，目前在公有IaaS及公有雲IaaS+PaaS市場，天翼雲持續保持前三強和政務公有雲基礎設施第一、全球運營商雲第一的位置。期內，公司天翼雲業務收入達459億元，按年增長63.4%。

【同場加映】溫股知新：負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

上半年公司累計資本開支416億元，其中移動網絡投資173億元，產業數字化投資118億元。在IDC建設方面，公司聚焦京津冀、長三角、粵港澳、川渝陝等地區，構建AZ數據中心，目前對外機架數達53.4萬。在4G/5G方面，公司上半年新增5G共享基站15萬站，5G基站目前超115萬站，而4G基站超過200萬站，網絡覆蓋和容量持續提升。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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安信國際指出，提升派息比例，將進一步提升對價值投資者的吸引力。中國電信上半年派息比例達65%，並承諾2023年將向股東大會提議把派息比例提升至70%以上，提高股東回報。該行預計，2023至2025年公司純利分別為325億元、342億元及372億元。參考其他可比運營商估值，目標價為6.9港元，維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 中國電信（00728） 港股 中國

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