【券商點睇】承諾提高派息比例 中國電信業績穩中有升

安信國際報告指出，中國電信（00728）上半年業績增速穩定，電信服務收入2,360億元（人民幣，下同），按年增長6.6%，持續高於行業增幅。另公司全面推進天翼雲雲計算業務，推出多種核心技術，目前在公有IaaS及公有雲IaaS+PaaS市場，天翼雲持續保持前三強和政務公有雲基礎設施第一、全球運營商雲第一的位置。期內，公司天翼雲業務收入達459億元，按年增長63.4%。

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上半年公司累計資本開支416億元，其中移動網絡投資173億元，產業數字化投資118億元。在IDC建設方面，公司聚焦京津冀、長三角、粵港澳、川渝陝等地區，構建AZ數據中心，目前對外機架數達53.4萬。在4G/5G方面，公司上半年新增5G共享基站15萬站，5G基站目前超115萬站，而4G基站超過200萬站，網絡覆蓋和容量持續提升。

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安信國際指出，提升派息比例，將進一步提升對價值投資者的吸引力。中國電信上半年派息比例達65%，並承諾2023年將向股東大會提議把派息比例提升至70%以上，提高股東回報。該行預計，2023至2025年公司純利分別為325億元、342億元及372億元。參考其他可比運營商估值，目標價為6.9港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛