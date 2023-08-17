【風光不再】生成式AI熱潮已過？　Gartner：即將跌入「泡沫化的低谷期」

▲ 市場調查機構Gartner報告指，以生成式AI的炒作週期（又稱技術成熟度曲線，Hype Cycle）來看，即將跌入「泡沫化的低谷期（Trough of Disillusionment）」。

自從OpenAI去年底推出ChatGPT後，全球掀起一股生成式人工智能（Generative AI）熱潮，不論走到哪裡都在討論著同樣話題，人人都想沾光。不過，生成式AI技術的趨勢又能否持續？近日市場調查機構Gartner就發布報告指，以生成式AI的炒作週期（又稱技術成熟度曲線，Hype Cycle）來看，即將跌入「泡沫化的低谷期（Trough of Disillusionment）」。

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Gartner日前將生成式AI的炒作週期劃分為5個階段，分別為：科技誕生的促動期（Innovation Trigger）、過高期望的峰值期（Peak of Inflated Expectations）、泡沫化的低谷期（Trough of Disillusionment）、穩步爬升的光明期（Slope of Enlightenment）以及實質生產的高原期（Plateau of Productivity）。

而目前生成式AI正處於第二階段，即過高期望的峰值期，主因是消費者和媒體對其抱有太高的期望，即將就會迅速跌入低谷。Gartner預計，在未來2-5年內會進入第5階段，即實質生產的高原期，屆時AI技術再增強，雲端可持續性、後量子密碼學（Post-quantum cryptography）、GitOps等會蓬勃發展。

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責任編輯：曾曉汶

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