【風光不再】生成式AI熱潮已過？　Gartner：即將跌入「泡沫化的低谷期」

自從OpenAI去年底推出ChatGPT後,全球掀起一股生成式人工智能(Generative AI)熱潮,不論走到哪裡都在討論著同樣話題,人人都想沾光。不過,生成式AI技術的趨勢又能否持續?近日市場調查機構Gartner就發布報告指,以生成式AI的炒作週期(又稱技術成熟度曲線,Hype Cycle)來看,即將跌入「泡沫化的低谷期(Trough of Disillusionment)」。

Gartner日前將生成式AI的炒作週期劃分為5個階段,分別為:科技誕生的促動期(Innovation Trigger)、過高期望的峰值期(Peak of Inflated Expectations)、泡沫化的低谷期(Trough of Disillusionment)、穩步爬升的光明期(Slope of Enlightenment)以及實質生產的高原期(Plateau of Productivity)。

而目前生成式AI正處於第二階段,即過高期望的峰值期,主因是消費者和媒體對其抱有太高的期望,即將就會迅速跌入低谷。Gartner預計,在未來2-5年內會進入第5階段,即實質生產的高原期,屆時AI技術再增強,雲端可持續性、後量子密碼學(Post-quantum cryptography)、GitOps等會蓬勃發展。

