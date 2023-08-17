▲ 【信托危機】中植企業據報擬債務重組及售產還債 已聘請畢馬威審計資產

中植系陷流動性危機，有傳旗下信託平台中融信託目前至少有30隻產品已逾期。據《彭博》報道，中植企業集團正計劃債務重組，並已聘請畢馬威（KPMG）會計師事務所對其資產負債表進行審計。

知情人士稱，在流動性緊縮加劇的情況下，中植企業集團於7月末聘請畢馬威，以對其資產負債表進行審計。據悉，集團計劃在審計後重組債務並出售資產，以償還投資者。集團管理著超過1萬億元人民幣（1,370億美元）的資產。

知情人士表示，目前尚不清楚中植有多少產品違約，以及如果清算後，公司是否有足夠的資產來彌補缺口，並補充說任何重組過程可能將是漫長的，而中植已經暫停兌付幾乎所有產品。

中植沒有回覆要求置評的電子郵件，而致電畢馬威也未有回覆。

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編輯：姚卓然