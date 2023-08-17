  • 31°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信托危機】中植企業據報擬債務重組及售產還債　已聘請畢馬威審計資產

股市 11:28 2023/08/17

分享：

分享：

【信托危機】中植企業據報擬債務重組及售產還債　已聘請畢馬威審計資產

中植系陷流動性危機，有傳旗下信託平台中融信託目前至少有30隻產品已逾期。據《彭博》報道，中植企業集團正計劃債務重組，並已聘請畢馬威（KPMG）會計師事務所對其資產負債表進行審計。

知情人士稱，在流動性緊縮加劇的情況下，中植企業集團於7月末聘請畢馬威，以對其資產負債表進行審計。據悉，集團計劃在審計後重組債務並出售資產，以償還投資者。集團管理著超過1萬億元人民幣（1,370億美元）的資產。

知情人士表示，目前尚不清楚中植有多少產品違約，以及如果清算後，公司是否有足夠的資產來彌補缺口，並補充說任何重組過程可能將是漫長的，而中植已經暫停兌付幾乎所有產品。

中植沒有回覆要求置評的電子郵件，而致電畢馬威也未有回覆。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：

【信託危機】中融信託據報正制定償付計劃、惟未有方案　8月再有產品到期未能償付

【中植信託危機】中融信託：有騙徒偽造公告、未提停兌付理財產品　牽連規模到底有多大？　園區有警車駐守

【信託危機】中植系爆煲　據報金融監管總局已成立工作組摸清中融信託風險

編輯：姚卓然

債券 審計 中國市場 畢馬威
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款