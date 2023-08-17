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【TikTok被禁】紐約市憂慮安全問題　禁止政府設備使用TikTok

科技 11:18 2023/08/17

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社交媒體應用程式TikTok的數據安全問題，向來為人詬病，而且更是美國政界的眾矢之的。近日美國再向TikTok「開一槍」，美國紐約市昨（16日）以安全憂慮為由，禁止在政府設備上使用TikTok。紐約市市長Eric Adams表示，TikTok對該市的技術網絡造成了安全威脅。

【AI竊聽】英研究員訓練深度學習模型　從鍵盤打字聲竊取敏感訊息

【AI風險】研究：近7成Chrome AI擴充程式　存高風險安全隱憂

Adams發表聲明，表示TikTok對紐約市的技術網絡構成安全威脅，並要求各政府機構在30 天內刪除該TikTok。員工也不能在該市擁有的設備和網絡上，使用TikTok應用程式或瀏覽其網站。

TikTok強調，不會亦沒有與中國政府共享美國用戶數據，並已採取實質性措施保護TikTok用戶的私隱和安全。

事實上，紐約州早前已經實施禁令，禁止在州政府發放的流動設備上使用TikTok。蒙大拿州（Montana）最近也通過一項法案，在全州禁止該使用TikTok，該規定將於1月1日生效。

【網絡安全】調查：「點擊率最高」網絡釣魚電郵　半數冒充人力資源主題

責任編輯：曾曉汶

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