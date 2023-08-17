【減印花稅】A股減印花稅機率高？　官媒引分析人士：具備調整必要性和空間

外電本周傳出中國當局正在考慮下調A股印花稅稅率，中央廣播電台旗下央廣網周四報道，近期市場提議減免證券交易印花稅的呼聲漸高，並引述多位市場分析人士認為，稱目前具備股票印花稅有調整必要性和空間。

報道指，中央定調「要活躍資本市場，提振投資者信心」以來，各類市場主體紛紛建言獻策，並引述市場人士認為，減免證券交易印花稅可以明顯起到降低股市交易成本、活躍資本市場，而且最近10年證券交易印花稅收入佔全國財政收入比重均值不足1%，減免印花稅對財政負面影響微乎其微。

報道續指，分析人士認為，A股印花稅可以減半下調，也可直接取消，但這關係到財政收入與資本市場的平衡，需要綜合考慮。

報道除了提及內地情況，文首也提及香港《施政報告》正接受公眾諮詢，而香港證券及期貨專業總會響應稱，要求撤銷港股股票印花稅。

內地A股與港股股票印花稅分別，詳情可見【下一頁】

相關文章：

【港交所業績】歐冠昇：獲豁免印花稅產品增長強勁

【港交所388】港交所據報與銀行討論如何刺激港股交投 惟政府無意調低印花稅

【港股印花稅】證券及期貨專業總會促減印花稅 批實行兩年後印花稅收入不升反跌

編輯：麥德銘