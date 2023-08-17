  • 31°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減印花稅】A股減印花稅機率高？　官媒引分析人士：具備調整必要性和空間

股市 11:13 2023/08/17

分享：

分享：

外電本周傳出中國當局正在考慮下調A股印花稅稅率，中央廣播電台旗下央廣網周四報道，近期市場提議減免證券交易印花稅的呼聲漸高，並引述多位市場分析人士認為，稱目前具備股票印花稅有調整必要性和空間。

報道指，中央定調「要活躍資本市場，提振投資者信心」以來，各類市場主體紛紛建言獻策，並引述市場人士認為，減免證券交易印花稅可以明顯起到降低股市交易成本、活躍資本市場，而且最近10年證券交易印花稅收入佔全國財政收入比重均值不足1%，減免印花稅對財政負面影響微乎其微。

報道續指，分析人士認為，A股印花稅可以減半下調，也可直接取消，但這關係到財政收入與資本市場的平衡，需要綜合考慮。

報道除了提及內地情況，文首也提及香港《施政報告》正接受公眾諮詢，而香港證券及期貨專業總會響應稱，要求撤銷港股股票印花稅。

內地A股與港股股票印花稅分別，詳情可見【下一頁】

相關文章：

【港交所業績】歐冠昇：獲豁免印花稅產品增長強勁

【港交所388】港交所據報與銀行討論如何刺激港股交投　惟政府無意調低印花稅

【港股印花稅】證券及期貨專業總會促減印花稅　批實行兩年後印花稅收入不升反跌

編輯：麥德銘

港股 A股 股票 印花稅
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款