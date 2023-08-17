【俄烏戰爭】烏拒割地予俄換入北約 北約高官就言論道歉

北約（NATO）秘書長辦公室主任楊森（Stian Jenssen）周二（15日）提出，烏克蘭可將部分土地割讓予俄羅斯，以換取加入北約資格。烏克蘭強烈駁斥楊森言論，楊森周三（16日）為上述言論致歉並作澄清。

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楊森周二於挪威出席活動時表示，如要達成任何和平協議都必須獲烏克蘭接受，但北約成員正商討如何結束已持續一年半的戰爭。

他認為其中一個解決方案，可能是烏克蘭放棄領土並獲得北約成員資格，又指外交界仍繼續討論烏克蘭的戰後地位。

基輔政府不滿楊森言論，烏克蘭總統高級顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）指，要求烏克蘭用領土換取北約保護傘的主意太荒謬。

他指此舉等同刻意選擇擊敗民主、鼓勵全球犯罪、維護俄羅斯政權、破壞國際法，並使戰爭禍延子孫後代。

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波多利亞克又指，如俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）不慘敗、俄羅斯政權不更迭、戰犯不受到懲處的話，戰爭勢必捲土重來，届時更會養大俄羅斯胃口。

楊森翌日就言論致歉，指其初衷是就烏克蘭未來可能出現的情況作更廣泛討論，但他不應該説出錯誤言論。

但他表示如果各方認真和談，包括哪方控制哪些領土等軍事局勢，必然會產生決定性影響。

北約周二晚已發表聲明，強調只要有必要，北約都會繼續支持烏克蘭。北約發言人稱聯盟立場明確且不變，致力於實現公正和持久的和平。

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責任編輯：鄭錦玲