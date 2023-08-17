【免費機票】香港航空8月26、27日銅鑼灣派逾1000張機票　事前如何準備？

香港航空將於8月26日至27日在恒隆 （00101） 旗下銅鑼灣 Fashion Walk，舉辦「航點新推．機票大放送」活動，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助的逾1000張香港航空免費經濟艙機票。香港航空表示，將於當日上午9時在Fashion Walk地下中庭派發號碼籌，先到先得，派完即止。

香港航空指，有意參與活動的市民可預先註冊成為旗下金鵬俱樂部（FWC）會員，而不同目的地的機票數量不同，香港航空將於8月23日在公司 Facebook 公布相關航點的派發時間表，方便市民選擇時段到場參與。

取免費機票者將獲優惠碼 供同行乘客購買

獲得籌號的市民可於當日指定時間內在現場參與巨型夾公仔機遊戲並登記領取機票換領信。得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠，享購買每張任何航點經濟艙票滿1,000港元減150元。

據香港航空資料，活動中送出機票的目的地包括：

今年新開航點：北京（大興）、福岡、布吉、名古屋 現有航點：峇里、曼谷、 台北、首爾、冲繩、東京、大阪、北海道、北京（首都）、重慶、海口、三亞、上海（虹橋）及上 海（浦東）

恒隆商場會員有額外免費機票機會 包括「單人來回北海道商務艙」

香港航空續指，活動由恆隆地產贊助場地，公司將額外送出20套免費機票（不屬機場「飛遇世界鉅賞」的松票），予「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，包括兩套單人來回北海道商務艙，以及18套單人來回東京、大阪、福岡、 名古屋、沖繩、首爾、曼谷、布吉、台北經濟艙機票。

香港航空補充，不論是「飛遇世界鉅賞」活動或恒隆商場獎賞計劃活動送出的機票，都不包括燃油附加費及其他稅項。

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編輯：麥德銘