  • 31°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【免費機票】香港航空8月26、27日銅鑼灣派逾1000張機票　事前如何準備？

Hot Talk 10:52 2023/08/17

分享：

分享：

香港航空將於8月26日至27日在恒隆 （00101） 旗下銅鑼灣 Fashion Walk，舉辦「航點新推．機票大放送」活動，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助的逾1000張香港航空免費經濟艙機票。香港航空表示，將於當日上午9時在Fashion Walk地下中庭派發號碼籌，先到先得，派完即止。

香港航空指，有意參與活動的市民可預先註冊成為旗下金鵬俱樂部（FWC）會員，而不同目的地的機票數量不同，香港航空將於8月23日在公司 Facebook 公布相關航點的派發時間表，方便市民選擇時段到場參與。

取免費機票者將獲優惠碼　供同行乘客購買

獲得籌號的市民可於當日指定時間內在現場參與巨型夾公仔機遊戲並登記領取機票換領信。得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠，享購買每張任何航點經濟艙票滿1,000港元減150元。

據香港航空資料，活動中送出機票的目的地包括：

今年新開航點：北京（大興）、福岡、布吉、名古屋

現有航點：峇里、曼谷、 台北、首爾、冲繩、東京、大阪、北海道、北京（首都）、重慶、海口、三亞、上海（虹橋）及上 海（浦東）

恒隆商場會員有額外免費機票機會　包括「單人來回北海道商務艙」

香港航空續指，活動由恆隆地產贊助場地，公司將額外送出20套免費機票（不屬機場「飛遇世界鉅賞」的松票），予「hello恒隆商場獎賞計劃」會員，包括兩套單人來回北海道商務艙，以及18套單人來回東京、大阪、福岡、 名古屋、沖繩、首爾、曼谷、布吉、台北經濟艙機票。

香港航空補充，不論是「飛遇世界鉅賞」活動或恒隆商場獎賞計劃活動送出的機票，都不包括燃油附加費及其他稅項。

相關文章：

【機票優惠】國泰航空今午2時開售10萬張優惠機票　限時兩周、未提價格（附連結）

【免費機票】香港航空今日上午10時起派9800張0元機票　目的地包括名古屋、首爾、曼谷等7地（附連結）

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
商場活動 香港國際機場 機票 香港航空 銅鑼灣 恒隆
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【領展823】王國龍親身回應大額減持領展：非一人可影響股價　股息率已近7厘、冀每年派息穩中求升

下一篇文章

【大行報告】大摩料Trip.com母企攜程股價　未來60日有逾80%機會上升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款