  • 31°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 11:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告｜700】大摩瑞銀看好騰訊廣告業務支撐第3季增長　一文看清大行點評騰訊業績（不斷更新）

股市 11:04 2023/08/17

分享：

分享：

【大行報告｜700】大摩瑞銀看好騰訊廣告業務支撐第3季增長　一文看清大行點評騰訊業績（不斷更新）

騰訊   （00700）  公布次季成績表，期內收入遜預期，按年增11.3%至1492.08億元人民幣；而經調整純利則勝預期，按年增33.4%至約375.48億元。市場普遍預料騰訊第三季廣告表現持續向好。本報整合不同大行對騰訊看法，並會不斷更新內文。

騰訊次季表現好壞參半，詳情請看：【下一頁

大摩：料廣告業務支撐第3季增長

摩根士丹利表示，儘管在第三季度基數較為正常化，預計騰訊強勁的廣告恢復將繼續推動收入和利潤擴張。國際遊戲增長的韌性可能會減輕對遊戲增長的一些擔憂。該行預計小遊戲和視頻賬戶將在下半年進一步釋放盈利潛力。維持「增持」評級，目標價為450元。

該行又指，廣告收入按年升34%大勝預期，因其廣告目標能力提升，改善投資回報率及增值服務需求，認為第3季可錄得27%增長，保持增長動力。至於遊戲方面，該行認為其遊戲表現遜預期，但預計第3季遊戲收入可重錄4%增長，而整體線上遊戲第3季升8%。

瑞銀：廣告業務強勁、惟短期催化劑有限

瑞銀表示，騰訊在2023年上半年受益於較去年同期的容易按年基數，但由於今年迄今為止上限預測修訂有限，投資者對其復甦情況是否已完全計價感到疑慮。從財報中，該行可以更有信心地認為，騰訊在所有三個業務板塊中進行的結構性改善，以及改進的成本意識文化，從而推動長期盈利增長超過營收增長。

在增值服務方面，國際遊戲應該能推動收入增長，更多的遊戲和較少的直播收入比例應該能提高利潤率。在廣告方面，視頻賬戶（VA）的增加和技術驅動的廣告產品改進，正在推動貨幣化和利潤率擴張。在金融科技與商業服務方面，雲服務已經回歸適度增長，視頻賬戶還可以貢獻更多的技術費用。

該行指，雖然短期催化劑有限，但認為騰訊應該會從任何投資者流入該行業中受益，並認為它仍然是一隻高質量的長線股票，維持「買入」評級，目標價460元。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【騰訊業績】騰訊管理層：年內利潤增速料快過收入　宏觀消費復甦速度或未如市場預期

【騰訊700】騰訊繼續收緊隊形　僱員按季少1718人　按年少6212人

【分析】騰訊業績首次無提《王者榮耀》　第三季本土遊戲收入目標有可能按季下跌

編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 遊戲 港股 電玩手遊 廣告 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款