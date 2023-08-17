▲ 【大行報告｜700】大摩瑞銀看好騰訊廣告業務支撐第3季增長 一文看清大行點評騰訊業績（不斷更新）

騰訊 （00700） 公布次季成績表，期內收入遜預期，按年增11.3%至1492.08億元人民幣；而經調整純利則勝預期，按年增33.4%至約375.48億元。市場普遍預料騰訊第三季廣告表現持續向好。本報整合不同大行對騰訊看法，並會不斷更新內文。

大摩：料廣告業務支撐第3季增長

摩根士丹利表示，儘管在第三季度基數較為正常化，預計騰訊強勁的廣告恢復將繼續推動收入和利潤擴張。國際遊戲增長的韌性可能會減輕對遊戲增長的一些擔憂。該行預計小遊戲和視頻賬戶將在下半年進一步釋放盈利潛力。維持「增持」評級，目標價為450元。

該行又指，廣告收入按年升34%大勝預期，因其廣告目標能力提升，改善投資回報率及增值服務需求，認為第3季可錄得27%增長，保持增長動力。至於遊戲方面，該行認為其遊戲表現遜預期，但預計第3季遊戲收入可重錄4%增長，而整體線上遊戲第3季升8%。

瑞銀：廣告業務強勁、惟短期催化劑有限

瑞銀表示，騰訊在2023年上半年受益於較去年同期的容易按年基數，但由於今年迄今為止上限預測修訂有限，投資者對其復甦情況是否已完全計價感到疑慮。從財報中，該行可以更有信心地認為，騰訊在所有三個業務板塊中進行的結構性改善，以及改進的成本意識文化，從而推動長期盈利增長超過營收增長。

在增值服務方面，國際遊戲應該能推動收入增長，更多的遊戲和較少的直播收入比例應該能提高利潤率。在廣告方面，視頻賬戶（VA）的增加和技術驅動的廣告產品改進，正在推動貨幣化和利潤率擴張。在金融科技與商業服務方面，雲服務已經回歸適度增長，視頻賬戶還可以貢獻更多的技術費用。

該行指，雖然短期催化劑有限，但認為騰訊應該會從任何投資者流入該行業中受益，並認為它仍然是一隻高質量的長線股票，維持「買入」評級，目標價460元。

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編輯：姚卓然